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Застройщикам могут запретить уменьшать площадь квартир

Риелтор Барсуков: площадь квартир застройщики уменьшают, чтобы скрыть рост цен

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российские застройщики продолжат уменьшать площадь квартир, чтобы скрыть их растущую стоимость, считает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Такие действие нужно ограничить, заявил он НСН.

Квартиры уменьшают в массовом сегменте – эконом и чуть выше, квартиры бизнес-класса остаются большими, отметил эксперт. При этом в Москве, к примеру, на массовый сегмент приходится более половины жилья.

«Уменьшение площадей – это некая особенность крупных городов, Москвы. В других регионах застройщики стараются строить нормальные квартиры», – считает Барсуков.

По его мнению, государству нужно ограничивать застройщиков, потому что добровольно они не перестанут уменьшать площадь квартир.

«Если им волю дать, они будут и дальше стремиться уменьшать площади, чтобы лучше продавать квартиры», – заключил эксперт рынка недвижимости.

Эксперты сходятся во мнении, что рост цен на квартиры в России до конца года замедлится. Ожидается также сокращение объемов спроса на покупку жилья.

В Госдуме также отмечали, что сокращение субсидирования льготных ипотечных программ в России приведет к увеличению процентных ставок и снижению спроса на жилье. Это, по мнению депутатов, уменьшит цены на квартиры в новостройках.

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