На Украине арестовали активы трех российских бизнесменов на 46,2 млрд рублей

Суд на Украине арестовал активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Общая сумма замороженных активов составила 17 млрд гривен (порядка 46,2 млрд рублей), сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В заявлении указано, что решение было принято после изучения материалов украинской спецслужбы. При этом ограничения коснулись 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, к деятельности которых упомянутые бизнесмены имеют прямое или косвенное отношение.

«Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен», — говорится в материале.

Также в СБУ подчеркнули, что среди заблокированных активов оказались несколько предприятий мобильной связи и компаний в сфере информационных технологий (ИТ). Кроме того, санкции были наложены на заводы минеральных вод.

5 сентября украинские спецслужбы предъявили обвинения российскому предпринимателю Михаилу Фридману. СБУ обвинила бизнесмена в финансировании специальной военной операции (СВО).

Согласно данным правоохранительного органа, с февраля 2022 года он якобы потратил около двух млрд рублей на финансирование нескольких заводов по производству вооружений. В то же время стало известно, что Киев подозревает предпринимателя в передаче российским солдатам продовольствия и других необходимых товаров. В результате ему были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Британии прекратили расследование в отношении Фридмана, касающееся обхода антироссийских санкций.