Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине арестовали активы трех российских бизнесменов на 46,2 млрд рублей

СБУ: суд арестовал активы Фридмана, Авена и Косогова на 46,2 млрд рублей

close
100%
РИА Новости

Суд на Украине арестовал активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Общая сумма замороженных активов составила 17 млрд гривен (порядка 46,2 млрд рублей), сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В заявлении указано, что решение было принято после изучения материалов украинской спецслужбы. При этом ограничения коснулись 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, к деятельности которых упомянутые бизнесмены имеют прямое или косвенное отношение.

«Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен», — говорится в материале.

Также в СБУ подчеркнули, что среди заблокированных активов оказались несколько предприятий мобильной связи и компаний в сфере информационных технологий (ИТ). Кроме того, санкции были наложены на заводы минеральных вод.

5 сентября украинские спецслужбы предъявили обвинения российскому предпринимателю Михаилу Фридману. СБУ обвинила бизнесмена в финансировании специальной военной операции (СВО).

Согласно данным правоохранительного органа, с февраля 2022 года он якобы потратил около двух млрд рублей на финансирование нескольких заводов по производству вооружений. В то же время стало известно, что Киев подозревает предпринимателя в передаче российским солдатам продовольствия и других необходимых товаров. В результате ему были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Британии прекратили расследование в отношении Фридмана, касающееся обхода антироссийских санкций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий