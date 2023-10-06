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Онкологи назвали тревожные симптомы, которые могут говорить о ранней стадии рака

Онколог Тулина: даже небольшие опухоли могут вызывать симптомы интоксикации

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Раковая опухоль размером более 2-3 см может вызывать в организме человека различные симптомы интоксикации, рассказала врач-колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук Инна Тулина. К таким симптомам относится, в частности, необъяснимая потеря веса без видимых причин и изменений в режиме питания и физической активности, отметила она в разговоре с Tsargrad.tv.

Худеет человек из-за того, что опухоль постоянно растет, забирая питательные вещества из кровотока, объяснила врач. По этой причине человек не только худеет, но также чувствует постоянную усталость и слабость.

Кроме того, в некоторых случаях увидеть появление злокачественной опухоли можно невооруженным взглядом – к примеру, если речь о раке кожи. Онколог призвала обратить внимание на появление новых родинок, язв, покраснений или сыпи на коже. Беспокоиться нужно, если они долго не заживают, меняют цвет и плотность.

«Раковое образование кишечника, дыхательных путей, мочеиспускательной системы могут частично или полностью перекрывать просвет этих образований, вызывая сложности с опорожнением кишечника, выделением мочи, затрудненное дыхание. Постоянные проблемы с голосом, хриплость или затруднения при глотании могут быть связаны с раком горла или пищевода», – добавила Тулина.

Также следует обращать внимание на необычные выделения, кровь из носа или уха, постоянные боли в животе, груди или тазу. При подозрениях нужно немедленно обратиться к врачу, чтобы своевременно начать лечение.

«Важно помнить, что симптомы рака могут быть схожи с другими заболеваниями, и только врач может провести диагностику», – заключила онколог.

Ранее врачи рассказали, как вовремя диагностировать рак почки, которым мужчины болеют вдвое чаще женщин.

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