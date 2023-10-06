Под Пермью задержали подростка, собиравшегося напасть на школу с огнестрельным оружием

В Березниках Пермского края задержали юношу, который якобы собирался устроить стрельбу в школе и расправиться с отчимом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Правоохранители заинтересовались открытым каналом 16-летнего подростка в Telegram. Там молодой человек рассказывал о своих опасных планах и негативных чувствах, которые он испытывает к окружающим, признавался в депрессивных настроениях и жаловался на пережитое насилие. По словам молодого человека, он страдал от побоев дома и в детском саду.

Публикации он дополнял селфи с огнестрельным оружием и снимками ножей. Приготовления к вооруженному нападению на собственную школу мальчик описывал с особой тщательностью, угрожая расправой одноклассникам, учителям и директору учебного заведения.

«Я отдельно залил жгучий яд в пулю и выстрелю ей в жирный живот», — написал он в одном из постов. Неизвестно, действительно ли несовершеннолетний начал подготовку к атаке, или же лишь пытался обратить на себя внимание близких.

Сейчас его послания изучают сотрудники полиции.

Ранее подросток из Красноярска заплатил сверстнику, чтобы тот сообщил о «минировании» его школы.