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Житель Шебекино не захотел сдаваться Росгвардии и ОМОНу и пустил газ в квартире

В Шебекино мужчина пустил в квартире газ, чтобы не сдаваться Росгвардии и ОМОНу

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Шебекино Белгородской области мужчина не захотел сдаваться Росгвардии и ОМОНу и пустил в квартире газ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Матроса Шарапова. Сотрудники Росгвардии и ОМОНа приехали задержать 49-летнего подозреваемого, но тот не захотел открывать дверь.

Силовики пытались уговорить мужчину открыть, но позже ощутили запах газа. Было решено экстренно вскрывать квартиру.

Когда дверь вскрыли, подозреваемый оказал сопротивление, но все равно был задержан. Выяснилось, что мужчина специально включил газовую плиту, чтобы не сдаваться.

В ходе обыска в квартире были обнаружены пистолет «Наган», патроны к нему и граната Ф-1 с взрывателем. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушении.

Ранее в Башкирии мужчина попытался согреться при помощи газовой плиты и устроил взрыв.

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