Стали известны регионы с самым высоким индексом жизнеспособности общества

Ученые государственного университета управления (ГУУ) разработали национальный индекс ноосферного развития регионов России. Он включает в себя показатель уровня жизнеспособности общества. Первое место в рейтинге заняла Чеченская республика с индексом 1,00, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

В тройке лидеров также оказались Тыва (0,73) и Ингушетия (0,55). Четвертое место занял ЯНАО (0,49), пятое – Дагестан (0,47). Последние пять мест заняли Тульская область, Севастополь, Смоленская область, Мордовия и Ленинградская область.

Индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, демографической жизнеспособности, пояснил ректор ГУУ Владимир Строев. При создании рейтинга специалисты опирались на такие факторы, как ожидаемая продолжительность здоровой жизни, доля детей и молодежи в общей численности населения, соотношение браков и разводов, количество выявленных преступлений.

В целом рейтинг, по словам Строева, позволяет оценить сбалансированность экономических, социальных и экологических аспектов развития регионов России.

Напомним, ранее выяснилось, что в России аутсайдерами рейтинга здорового образа жизни являются Камчатский край, Магаданская область и Еврейская автономная область. При его создании рейтинга учитывались доля занимающихся в регионе спортом граждан, уровень потребления алкоголя, число курильщиков и другие показатели.