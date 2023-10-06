Путину доверяют 77% россиян

О доверии президенту РФ Владимиру Путину заявили 77% опрошенных россиян, а его деятельность одобрили 73,6%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,0% респондентов», — говорится в итогах исследования, проведенного с 25 сентября по 1 октября.

Показатель одобрения деятельности главы государства составил 73,6%, работы правительства — 48,5%, председателя правительства — 51,1%.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 36,0% (+0,5 п.п. за сентябрь), вторую и третью позиции в списке заняли глава кабмина Михаил Мишустин и министр иностранных дел Сергей Лавров.

О доверии Мишустину заявили 60,2% участников опроса.

В опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В начале сентября Фонд «Общественное мнение» сообщил, что Путину доверяют 76% жителей страны. В июле данный показатель достиг значения в 77,2%.

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