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ФСБ назвала объем перехваченных с Украины наркотиков

ФСБ: за год перехвачено 370 кг наркотиков, произведенных на Украине

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ за год перехватила 370 кг синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Уточняется, что поставки наркотиков шли транзитом через страны Евросоюза, в числе которых Польша, Латвия, Литва и Эстония. Всего Федеральной службой безопасности с участием Федеральной таможенной службы РФ в период с сентября 2022 года по настоящее время было пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Россию.

По данным ведомства, оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, откуда их забирали наркокурьеры. Ими являлись граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ или граждане России, проживающие на территории Украины.

Согласно сообщению ФСБ, были задержаны 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов РФ, которые планировали реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины.

В конце сентября бывшего зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Челябинской области Надежду Богухвал задержали по подозрению в наркоторговле.

До этого ФСБ пресекла деятельность двух крупных нарколабораторий в Ростове.

Во время обысков в лабораториях по изготовлению наркотиков сотрудники ФСБ изъяли более 17 килограммов готового мефедрона и еще 180 килограммов прекурсоров.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, который делал закладки во время прогулок с ребенком.

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