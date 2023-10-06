Под Псковом родители пропавшего ребенка напали на сотрудницу ПДН с ножом и вилами

Под Псковом родители пропавшего ребенка напали с ножом и вилами на сотрудницу ПДН, которая приехала искать несовершеннолетнего. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, жители деревни Новой Пустошкинского района сообщили о пропаже десятилетнего сына соседей. Последний раз мальчика видели летом этого года.

Для того чтобы во всем разобраться, на место прибыла 42-летняя сотрудница ПДН, два представителя соцзащиты и лейтенант полиции. Родителей пропавшего ребенка дома не было — они по неназванной причине прятались в землянке в лесу. Объяснить, где находится их сын, пара не смогла.

По пути в отдел полиции пару сопроводили домой, чтобы забрать необходимые документы, но вместо этого мужчина схватился за вилы, а женщина — за нож. Родители пропавшего набросились на сотрудников.

Всем присутствующим, кроме сотрудницы ПДН, удалось уберечься. Женщина получила десять ножевых ранений головы, шеи, плеч и рук.

Представители соцзащиты вместе с полицейским смогли при помощи палок отогнать нападавших, которые в результате снова убежали в лес. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Родителей пропавшего ребенка задержали в тот же день возле болота у деревни Кстово. Их сына продолжают искать.

Ранее мать и сотрудница ПДН заморили голодом четвероклассника в Саратове.