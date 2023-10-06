Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бетонные блоки обрушились на детскую площадку на Урале

В Верхней Пышме на детскую площадку упали бетонные блоки со стройки

close
100%
Shutterstock

В Верхней Пышме Свердловской области на детскую площадку упали бетонные блоки со стройки. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, инцидент произошел на улице Сапожникова, где Среднеуральская строительная компания возводит дом. Со строительного крана на территорию детской площадки рухнули бетонные блоки.

«Кран уронил на детскую площадку строительные блоки. Эти дома возводятся с нарушениями, работы осуществляются даже в ночное время!» — заявил знакомый с ситуацией читатель E1.RU.

В момент падения блоков на площадке никого не было. По словам очевидцев, лишь по этой причине никто в результате произошедшего не пострадал. Строительная компания пока никак не комментирует случившееся.

Ранее в Приморье по детской площадке разгуливал медведь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий