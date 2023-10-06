Бетонные блоки обрушились на детскую площадку на Урале

В Верхней Пышме Свердловской области на детскую площадку упали бетонные блоки со стройки. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, инцидент произошел на улице Сапожникова, где Среднеуральская строительная компания возводит дом. Со строительного крана на территорию детской площадки рухнули бетонные блоки.

«Кран уронил на детскую площадку строительные блоки. Эти дома возводятся с нарушениями, работы осуществляются даже в ночное время!» — заявил знакомый с ситуацией читатель E1.RU.

В момент падения блоков на площадке никого не было. По словам очевидцев, лишь по этой причине никто в результате произошедшего не пострадал. Строительная компания пока никак не комментирует случившееся.

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