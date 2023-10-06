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Гидрометцентр сообщил о погоде в Москве на пятницу, 6 октября

Росгидрометцентр: в Москве будет дождь и температура до +11°C днем и снег ночью

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Гидрометцентр России прогнозирует, что 6 октября в Москве будет облачно, а температура воздуха днем составит 9–11°C. Соответствующий прогноз размещен на сайте центра.

При этом в ночь на 7 октября возможны осадки в виде дождя и мокрого снега и температура в районе 0°C.

Ожидается, что в Подмосковье температура днем будет варьироваться в районе 8–13°C, а ночью опустится до –2°C.

В Москве и области прогнозируется западный ветер скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Сообщается, что атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве был установлен рекорд температуры для 20 сентября. По словам синоптика, к 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +24,3°C, а на Балчуге — до +24,9°C.

Тишковец отметил, что предыдущий рекорд для 20 сентября держался с 1937 года. Тогда воздух прогрелся до +24,2°C.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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