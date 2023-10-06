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Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг

Эксперт Храпунова предупредила о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин

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Pixabay

В интервью радио Sputnik Алла Храпунова, куратор и эксперт проекта «Мошеловка», рассказала о самом распространенном виде мошенничества в сфере бытовых услуг в России, связанном с ремонтом стиральных машин. Она отметила, что команда проекта получает множество сообщений о злоумышленниках, которые обманывают владельцев неисправных стиральных машин.

Храпунова описала, как чаще всего происходит выманивание денег у людей, желающих починить бытовую технику. Люди находят специалиста по ремонту в интернете, обговаривают стоимость работ, затем мастер приезжает и забирает деталь на диагностику. После этого мастер звонит и сообщает, что стоимость ремонта возросла значительно, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В результате человек либо соглашается заплатить больше, либо мастер отказывается вернуть деталь.

Храпунова также отметила, что объявления мастеров-мошенников могут встречаться даже на проверенных интернет-ресурсах. Поэтому лучший способ защититься от обмана — это полагаться на опыт и рекомендации знакомых. Она посоветовала искать мастеров по отзывам знакомых и спрашивать у людей, которым доверяете, кто проводил у них ремонт и какие результаты были достигнуты.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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