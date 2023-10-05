МО РФ сообщило о втором за час сбитом БПЛА в Белгородской области

Министерство обороны сообщило, что ПВО РФ сбила второй за час дрон ВСУ в Белгородской области.

«5 октября около 22:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает ведомство.

До этого сообщалось о сбитом около 22:00 дроне ВСУ в том же регионе.

Днем 4 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе поселка Горьковский был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Также системы ПВО региона работали в ночь с 3 на 4 октября. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе были сбиты воздушные цели.

30 сентября стало известно, что Белгородскую область вновь атаковали украинские дроны, которые несли снаряды. Дроны, по предварительным данным, запустили из сел Уды и Красное Харьковской области.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.