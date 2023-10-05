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Трое задержаны в Москве из-за запрещенной украинской секты «Возрождение»

В Москве задержали троих по делу о деятельности запрещенного фонда «Возрождение»

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Силовики в Москве задержали трех человек из-за деятельности запрещенных в России фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» (обе признаны нежелательными в РФ), пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В результате следственных действий были задержаны один мужчина (М. Коваль) и две женщины (И. Нагорнова и Н. Ухова), отметило агентство.

«Следствие подозревает их в причастности к деятельности фонда «Возрождение» и «Всеукраинского духовного центра «Возрождение». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения», — указал ТАСС.

Согласно данным Чертановского суда Москвы, всем троим грозит до шести лет лишения свободы по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ).

Генпрокуратура признала деятельность фонда и духовного центра незаконной в ноябре 2022 года в связи с угрозой конституционному строю и безопасности РФ.

По уголовному делу ранее прошли обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых были изъяты имеющие значение для следствия предметы.

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