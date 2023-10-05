В Челябинске семья устроила в квартире приют для 40 кошек и была выселена приставами

В Челябинске брата и сестру выселили из квартиры из-за большого количества животных. Об этом сообщает «Доступ».

Члены семьи проживали в квартире знакомого, который получил эту жилплощадь от администрации города по договору социального найма.

Несколько лет, которые 63-летний мужчина и 52-летняя женщина жили в помещении, они копили мусор. Помимо этого, брат и сестра часто приносили домой котов с площадок, на которых собственники квартир складировали отходы. Это привело к недовольству местных жителей.

После сообщений от горожан власти потребовали у семьи привести квартиру в порядок, но это сделано не было. В результате этим вопросом занялся суд. Правоохранители выселили жильцов из помещения.

После решения суда брат и сестра отправились жить по адресам регистрации. Котам подыскивают новое место для жизни.

Ранее в Ярославле сотрудники МЧС спасли домашнего кота из трубы теплотрассы.