Политолог сравнил выступление Путина на «Валдае» с Мюнхенской речью 2007 года

Выступление президента России Владимира Путина на 20-м заседании клуба «Валдай» по масштабам и значению может сравниться только с Мюнхенской речью 2007 года. Об этом заявил политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

По его словам, эти два выступления отождествляют два кардинально разных состояния развития страны.

«В 2000-х Россия только возвращалась на арену большой политики, но 16 лет спустя Москва определяет глобальные тенденции всего мира. Если в середине 2000-х наш лидер обозначил вектор национальных интересов России и первым из руководителей стран выступил против произвола Запада, то сегодня Путин задает ориентиры будущего развития всего человечества, архитектуру глобального мироустройства, которую желают видеть миллиарды людей по всему миру», — сказал Колчин.

Политолог подчеркнул, что, как и тогда, это обращение направлено ко всему человечеству, и оно будет воспринято и услышано во всех уголках земного шара.

«Справедливость, открытость, многообразия, безопасность, представительство и равноправие – запрос, на эти ценности в условиях агрессивной политики Запада, огромен как никогда», — заявил он.

Также Колчин отметил, что Путин предложил цивилизационный подход в основу новой системы международных отношений. По его словам, этот кардинально новый подход соответствует глобальным интеграционным тенденциям.

«Цивилизационность в международных отношениях предполагает приоритет долгосрочных и фундаментальных целей и интересов государств и народов, который сформирован на многовековом опыте, а не сиюминутных тенденциях. Этот основательный и всеобъемлющий подход кардинально отличается от системы воплощения узких интересов групп элит, которая сейчас стала доминирующей на Западе», — заключил политолог.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи он заявил, что благосостояние Запада было достигнуто за счет ограбления других стран, а западные страны зря перешли все возможные грани. Тема нынешнего форума — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».