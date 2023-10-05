В Варшаве полицейские нашли тела россиянина и украинки

Сотрудники польской полиции обнаружили тела россиянина и украинки в одном из жилых домов, расположенных в Варшаве. Об этом сообщил портал Wawa Hot News, сославшись на местную прокуратуру.

В материале указано, что найденная в квартире женщина оказалась гражданкой Украины. Согласно имеющимся данным, она уже давно проживала на территории республики.

При этом в прокуратуре уточнили, что мужчина — гражданин РФ. Именно его родственники первыми обратились в правоохранительные органы, так как член их семьи долгое время не выходил на связь.

В результате дежурный патруль выехал по указанному адресу, после прибытия опросив жителей дома. Граждане рассказали стражам порядка, что за день до пропажи между мужчиной и женщиной произошла ссора.

«Они повздорили на улице, затем ссора перетекла в квартиру. На следующее утро соседи слышали, как оттуда доносились женские крики», — процитировало издание заявления очевидцев.

Позже полицейские вызвали пожарных. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь в указанную квартиру, а там уже были обнаружены тела двух человек. В настоящее время столичная прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего, уточняется в статье.

Ранее в Тюменской области полицейские задержали двух подростков на автомобиле, в багажнике которого находилось тело мужчины.