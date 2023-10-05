В Псковской области во время стрельбы мужчину ранили в пах

В Псковской области мужчина пострадал после того, как знакомый выстрелил в него. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в конце сентября, но известно об этом стало только сейчас. По данным правоохранителей, нетрезвый местный житель достал из сарая охотничье ружье и направился к дому пострадавшего. С мужчиной у них часто возникали словесные ссоры, что стало причиной личной неприязни.

Когда россиянин пришел в пункт назначения, он выстрелил в знакомого. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение левой паховой области. Подозреваемый тем временем скрылся.

«Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь», — сообщается в публикации.

Правоохранители оперативно задержали мужчину, после чего в его отношении возбудили уголовное дело. Он признал вину за выстрел. Суд арестовал фигуранта на два месяца.

Ранее в Петербурге мужчина попал в больницу после того, как собака укусила его за половой орган.