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При нападении на военное училище в Сирии погибли 100 человек

Аl Hadath: Число погибших при нападении на училище в Сирии возросло до 100

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Число погибших в результате атаки беспилотников на военное училище в сирийском Хомсе возросло до 100. Об этом сообщил Совет по правам человека Сирии, передает телеканал Аl Hadath.

Большинство жертв и пострадавших являются родственниками сирийских военных, которых пригласили в училище. Среди них есть женщины и дети.

В церемонии выпуска курсантов принимал участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас. Торжественный выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.

3 октября армия обороны Израиля нанесла авиаудары по позициям Вооруженных сил Сирии, находящимся на востоке страны. В результате атаки ранения получили двое сирийских военнослужащих.

18 сентября разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России, который совершал плановый полет вдоль северной границы Сирии.

Ранее Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны.

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