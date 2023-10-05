Стало известно, в какие страны россияне отправятся на ноябрьских праздниках

В тройку самых популярных направлений у россиян для отдыха на ноябрьских праздниках попали ОАЭ, Таиланд и Турция. Об этом заявили представители в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные бронирований на начало октября.

«По оценкам туроператоров, по состоянию на начало октября на туры в ОАЭ приходится 20-25% бронирований, на Таиланд – 15-17%, на Турцию и Египет – по 12-15%», — рассказали в АТОР.

Спрос на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах эксперты объяснили разнообразием авиаперевозки из крупных городов России, а также специальными предложениями от отелей. Турция и Египет пользуются популярностью благодаря большому количеству прямых и чартерных рейсов. Повышенный интерес к Таиланду у путешественников специалисты также связывают с увеличение числа прямых рейсов из разных городов РФ.

Помимо заграничных курортов россиян интересуют и предложения на территории РФ: так, по оценкам туроператоров, отдых в пределах страны уже выбрали 8-10% туристов. Среди лидеров бронирований на ноябрьские праздники Сочи, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Калининград.

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