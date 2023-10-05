В Челябинске разыскивают подростка в медицинской маске

В Челябинске пропал 16-летний подросток. Объявление о поиске юноши разместили в группе поискового отряда «Легион - СПАС» во «ВКонтакте».

Андрей Вячин 2007 года рождения пропал в Ленинском районе города еще 30 сентября.

«Ушел с адреса: ул. Гагарина, д. 26А, и до сих пор его местоположение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда.

Среди особых примет юноши: рост 175 см, длинные русые волосы, карие глаза и худощавое телосложение. Также в посте отмечается, что подросток всегда носит на лице медицинскую маску и нуждается в помощи врачей.

Обладающих какой-либо информацией о местоположении подростка попросили не вступать с ним в контакт и сообщить в полицию.

Ранее в Петербурге подросток выскочил из машины отца и пропал.