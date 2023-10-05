В Челябинской области для спасения водителя сотрудникам МЧС пришлось разрезать машину

В Челябинской области во время ДТП один из участников застрял в машине и не смог выбраться без помощи спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП».

Инцидент произошел недалеко от поселка Приморский. Автомобиль марки Hyundai врезался в ВАЗ, после чего второй водитель съехал в кювет. Его машина оказалась смятой. Более того, мужчина получил сильные травмы, поэтому не мог выйти самостоятельно. Это удалось сделать только после приезда специалистов.

«Спасатели потратили более 40 минут на разборку искореженных конструкций кузова, чтобы освободить пострадавшего», — сообщается в публикации.

С помощью сотрудников МЧС мужчина смог выйти из машины. О том, был ли он госпитализирован после этого, не уточняется.

Ранее в Удмуртии водитель протаранил машину гаишников, которые погнались за ним.