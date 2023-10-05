Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Урале парк развлечений выплатит полмиллиона мальчику с переломом позвоночника

В Первоуральске парк выплатит полмиллиона мальчику, сломавшему позвоночник

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Свердловский областной суд обязал парк развлечений в Первоуральске выплатить компенсацию морального вреда ребенку, получившему на батуте центра травму. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что десятилетний мальчик получил травму позвоночника в июне 2022 года, когда неудачно приземлился на жесткую часть батута в центре «Улей-парка». Мальчик почувствовал сильную боль в груди, трудности с дыханием. Спустя несколько дней после ЧП семья обратилась в больницу, где ребенка направили на томографию, которая показала компрессионный перелом. Лечение школьника заняло долгое время: так, мальчик шесть месяцев ходил в корсете.

Мать ребенка обратилась в Первоуральский городской суд с просьбой взыскать с организации в пользу сына 742 982 руб. и 10 840 руб. в качестве материального ущерба. Суд удовлетворил исковые требования частично, установив сумму компенсации в размере 300 тыс. рублей.

Ни истец, ни ответчик не согласились с решением суда. Родительница пострадавшего ребенка обратилась в Свердловский областной суд, который, рассмотрев дело, постановил увеличить размер компенсации в пользу школьника — и обязал владельцев центра выплатить мальчику 500 тыс. рублей.

Ранее на Урале первоклассница сломала позвоночник, прыгая на батуте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий