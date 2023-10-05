На Урале парк развлечений выплатит полмиллиона мальчику с переломом позвоночника

Свердловский областной суд обязал парк развлечений в Первоуральске выплатить компенсацию морального вреда ребенку, получившему на батуте центра травму. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что десятилетний мальчик получил травму позвоночника в июне 2022 года, когда неудачно приземлился на жесткую часть батута в центре «Улей-парка». Мальчик почувствовал сильную боль в груди, трудности с дыханием. Спустя несколько дней после ЧП семья обратилась в больницу, где ребенка направили на томографию, которая показала компрессионный перелом. Лечение школьника заняло долгое время: так, мальчик шесть месяцев ходил в корсете.

Мать ребенка обратилась в Первоуральский городской суд с просьбой взыскать с организации в пользу сына 742 982 руб. и 10 840 руб. в качестве материального ущерба. Суд удовлетворил исковые требования частично, установив сумму компенсации в размере 300 тыс. рублей.

Ни истец, ни ответчик не согласились с решением суда. Родительница пострадавшего ребенка обратилась в Свердловский областной суд, который, рассмотрев дело, постановил увеличить размер компенсации в пользу школьника — и обязал владельцев центра выплатить мальчику 500 тыс. рублей.

Ранее на Урале первоклассница сломала позвоночник, прыгая на батуте.