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Во Владикавказе школьник не выучил уроки и оказался на границе с Грузией

Во Владикавказе школьник решил сбежать из дома и попал на границу с Грузией

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Depositphotos

Школьник из Владикавказа хотел сбежать, но перепутал дорогу и едва не оказался в Грузии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По словам самого 11-летнего мальчика, он ушел из дома потому, что боялся наказания за невыученное домашнее задание. Школьник планировал отправиться на велосипеде в Волгоград, однако не знал точной дороги, поэтому в результате прибыл на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс».

Тем временем дома родители быстро заметили пропажу сына и сразу же обратились в полицию, так как ребенок не взял с собой телефон.

В результате мальчика вернули домой. Он пообещал, что больше не будет убегать из дома.

Ранее в Орловской области трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под колеса большегруза.

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