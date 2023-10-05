Во Владикавказе школьник не выучил уроки и оказался на границе с Грузией

Школьник из Владикавказа хотел сбежать, но перепутал дорогу и едва не оказался в Грузии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По словам самого 11-летнего мальчика, он ушел из дома потому, что боялся наказания за невыученное домашнее задание. Школьник планировал отправиться на велосипеде в Волгоград, однако не знал точной дороги, поэтому в результате прибыл на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс».

Тем временем дома родители быстро заметили пропажу сына и сразу же обратились в полицию, так как ребенок не взял с собой телефон.

В результате мальчика вернули домой. Он пообещал, что больше не будет убегать из дома.

Ранее в Орловской области трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под колеса большегруза.