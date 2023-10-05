В Москве напали на сына главы ФПБК и затащили в лес

В Москве на сына главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина напали из-за конфликта на детской площадке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказал сам общественник, инциденту предшествовала встреча 13-летнего ребенка и его сверстника. Сын Бородина увидел, как ребенок подобрал с земли электронную сигарету, и сделал замечание. После этой ситуации мальчик пожаловался отчиму.

После случившегося мужчина, у которого уже есть судимость за разбой и наркотики, несколько часов караулил сына Бородина возле школы, затем затащил в лес и угрожал. По данным Life, рецидивист сбежал с места после того, как вызвали полицию.

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