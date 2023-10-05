Врач перечислил правила, которые помогут избежать инсульта

Отказ от плохих привычек, физическая активность и правильное питание помогут избежать инсульта. Об этом NEWS.ru рассказал терапевт Игорь Видяскин.

«Бросайте курить, ограничьте потребление алкоголя, ешьте больше фруктов, овощей, рыбы, нежирного мяса и молочных продуктов. Занимайтесь спортом: ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде. Избегайте стрессов. Следите за давлением, уровнем холестерина и сахара в крови. Следите за весом, поддерживайте оптимальный индекс массы тела», — перечислил эксперт.

По его словам, стоит также контролировать свой вес и стараться поддерживать оптимальный индекс массы тела.

Национальный кардиологический фонд Австралии (HFA) до этого сообщил, что поддержка психического здоровья имеет решающее значение для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и позволяет предотвратить инфаркты и инсульты. По их данным, плохое психическое здоровье людей без сердечно-сосудистых заболеваний может увеличить вероятность сердечного приступа. Кроме того, исследования показывают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями с большей вероятностью заболеют тревогой и депрессией.

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