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В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Александр Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — указал глава населенного пункта, добавив отметку «важно».

Также губернатор сопроводил свой пост видеороликом. В нем рассказывается, какие действия необходимо предпринять жителям при срабатывании сирен воздушной тревоги.

Утром 5 октября украинские военные обстреляли город Рыльск в Курской области. По данным главы региона Романа Старовойта, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали кассетные боеприпасы. В результате атаки одна женщина получила ранения средней степени тяжести.

Позже власти населенного пункта приняли решение отменить уроки в ряде местных школ. На этом фоне руководитель администрации Рыльского района Андрей Белоусов призвал родителей проконтролировать нахождение детей дома и при необходимости обращаться в экстренные службы.

В этот же день обстрелу со стороны украинских военнослужащих подвергся город Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Согласно последней информации, во время атаки пострадали девять человек. Среди них — четыре ребенка, уточнили в местной администрации.

Ранее бойцы ВСУ нанесли удар по территории Шебекинского городского округа Белгородской области.

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