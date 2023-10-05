Пассажир рейса «Москва–Минводы» при задержании спрятал крысу в трусах

Пассажир пронес питомца-крысу на борт самолета, следовавшего из Москвы в Минеральные воды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчине удалось спрятать животное в кармане и пройти все необходимые поверки, но во время рейса он решил достать грызуна. На крысу обратила внимание одна из стюардесс и сделала пассажиру замечание. Помимо этого, бортпроводница сообщила об инциденте.

В результате в Минеральных водах мужчину встретили полицейские. Чтобы грызуна не заметили, пассажир спрятал животное в трусы.

В беседе с правоохранителями он отрицал наличие питомца, но крысу нашли во время проверки. Тщательный осмотр стал причиной задержки обратного рейса из Минвод в Москву.

Ранее колхоз потребовал у «Уральских авиалиний» более миллиона рублей в качестве компенсации в случае, если севший в поле самолет не уберут.