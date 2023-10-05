В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно в поликлиниках и в мобильных комплексах, которые работают в самых оживленных местах: вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Вакцинация на данный момент является единственным эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Важно, что сделать прививку от гриппа можно в том числе по пути на работу или другим делам. Для

этого достаточно обратиться в мобильный комплекс. Такой возможностью воспользовались уже более 100 тыс. человек», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.

Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.