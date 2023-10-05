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Жителей дома на севере Москвы обеспокоены открытой формой туберкулеза у соседа

Жителям дома на севере Москвы сообщили о соседе с открытой формой туберкулеза

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Телеграм-канал Осторожно, Москва

Жители дома на севере Москвы обеспокоены появлением соседа с открытой формой туберкулеза. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, жители дома на улице 800-летия Москвы узнали о том, что в одном из подъездов выявлен случай туберкулеза открытой формы. По утверждению некоторых из них, эту информацию им сообщили сотрудники детской поликлиники, которые также сказали, что детям стоит сделать манту, а взрослым — флюорографию.

Кто именно носитель опасной болезни, находится ли он по месту проживания или в стационаре, жители не знают.

«Минздрав бездействует, подъезды не обрабатывают, изолирован ли разносчик — не сообщают. Жители не знают, что делать и куда обращаться», — написал местный житель в домовом чате.

Ранее организация «Севастопольские мамы» сообщила, что в городе ребенок с открытой формой туберкулеза более месяца посещал детский сад.

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