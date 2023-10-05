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В столице Ирана 16-летняя девушка впала в кому после задержания за отсутствие хиджаба

В Тегеране девушка впала в кому после того, как ее задержали за отсутствие хиджаба

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Armita Garawand/Twitter

В Тегеране несовершеннолетняя впала в кому на фоне жестокого задержания из-за отсутствия хиджаба. Об этом сообщает иранско-курдская правозащитная организация Hengaw.

16-летняя Армита Гараванд из Керманшаха находится в коме с 3 октября. По имеющимся данным, так организм девушки отреагировал на травмы, полученные ею 1 октября в результате насильственного задержания. Сотрудники «полиции морали» подвергли нарушительницу закона об обязательном ношении хиджаба физическому насилию в тегеранском метро.

При этом все государственные СМИ и официальные лица категорически отрицают факт физического насилия над девушкой. Подкрепляя свои заявления сильно обрезанным видео с камеры на станции. На нем видно, как стражи порядка несут пострадавшую. По данным властей, перед этим Гараванд упала в обморок из-за низкого кровяного давления.

Сейчас она находится под усиленной охраной в госпитале ВВС. Посещать пациентку запрещено даже ее близким родственникам. Как отмечается, иранская журналистка Марьям Лотфи смогла проникнуть в медицинский центр для подготовки репортажа, но была немедленно задержана силами безопасности.

Правозащитники уверены, что на семью девушки оказывается давление со стороны служб безопасности, а отцу и матери Армиты запрещены любые контакты с внешним миром.

Ранее в Иране предложили наказывать тех, кто высмеивает необходимость ношения хиджаба.

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