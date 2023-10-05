Россиянка заключила фиктивный брак с иностранцем в обмен на продукты питания

В Сургуте женщина фиктивно вышла замуж за иностранца в обмен на еду. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.

Сотрудники полиции выяснили, что регистрация брака между 39-летней россиянкой и 34-летним уроженцем одной из республик ближнего зарубежья состоялась ради разрешения на временное проживание на территории РФ. Этот документ был срочно необходим мужчине, и с целью его получения он решил жениться на гражданке России.

Местная жительница, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, узнала о планах иностранца и согласилась стать его женой. В свою очередь жених пообещал снабжать невесту продуктами питания.

Брак между ними был зарегистрирован в июне, после этого женщина получила обещанную еду. Сотрудники уголовного розыска квалифицировали действия гражданки как факт организации незаконной миграции. Ей грозит новый срок.

Иностранца собираются выдворить за пределы Российской Федерации.

Ранее осужденный в России иностранец сменил имя и вновь попытался въехать в страну.