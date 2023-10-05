В Красноярском крае главбух детдома предстанет перед судом за кражу миллионов рублей

Правоохранители Красноярска завершили расследование дела в отношении бухгалтера детского дома, которую подозревают в хищении более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с апреля 2021 по ноябрь 2022 года женщина перевела деньги, которые находились на расчетных счетах детдома, на свои счета. Всю полученную сумму она тратила по своему усмотрению.

Более того, в ноябре 2022 года она одолжила у знакомых более миллиона рублей якобы для того, чтобы погадить задолженность перед детским домом. Сумму возвращать она не планировала.

В отношении бухгалтера возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве и присвоении денег. На имущество фигурантки наложили арест. Дело направлено в прокуратуру.

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