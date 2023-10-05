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В Москве ребенка госпитализировали с химическим ожогом рта

В Москве ребенок облизал горлышко бутылки и оказался с ожогом рта в больнице

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве дошкольник оказался в больнице после того, как нашел в квартире бутылку с жидкостью для хозяйственного назначения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, инцидент произошел 3 октября. Ребенок нашел дома бутылку с жидкостью для удаления жира и облизал горлышко. Родители заметили, что у ребенка изменилось поведение — он стал беспокойным — а вокруг рта появилось сильное покраснение. На «скорой» дошкольника госпитализировали в токсикологическое отделение, где врачи диагностировали у него «химический ожог слизистой полости рта».

Ранее в Дагестане годовалый мальчик распылил себе в рот моющее средство.

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