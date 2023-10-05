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В Петербурге пенсионер купил в секс-шопе сломанную игрушку и обратился в суд

В Петербурге пенсионер подал в суд на магазин из-за сломанной секс-игрушки

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В Петербурге 77-летний пенсионер подал в суд на магазин интимных товаров из-за качества покупки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Изделие мужчина приобрел 31 августа за 1570 рублей, но на второй день использования заметил, что у продукта порвалась резинка. На следующий день петербуржец обратился в магазин, но там ему отказались заменить товар. Другие претензии администрация также не удовлетворила.

После этого пенсионер обратился в суд и потребовал вернуть потраченные деньги, а также взыскать неустойку и 15 000 рублей за моральный вред.

О том, когда пройдет разбирательство по этому делу, не уточняется.

Ранее руководитель отдела маркетинга сети магазинов для взрослых Кирилл Сизиков рассказал, когда в России появятся отечественные секс-гаджеты.

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