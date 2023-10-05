При ударе ракеты по продуктовому магазину в Харьковской области погибли 48 человек

При ударе ракеты по продуктовому магазину в Купянском районе Харьковской области погибли 48 человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Купянский район Харьковской области. По состоянию на данный момент известно о более чем 48 погибших», — написал он, опубликовав фото с места происшествия.

В свою очередь глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что это произошло в селе Гроза и в результате погибли 49 человек.

По его словам, ракета попала в магазин и кафе, где было много людей. В числе погибших — шестилетний мальчик. Ранения получили шесть человек, в их числе несовершеннолетний, написал Синегубов.

В конце сентября сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области произошел взрыв. По информации городской администрации, сработало заложенное в урну взрывное устройство.

Уточнялось, что это второй взрыв за день. Первый произошел у администрации города.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.