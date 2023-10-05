Из окна третьего этажа челябинской школы выпала 12-летняя девочка

В Челябинске 12-летняя девочка выпала из окна школы. Об этом сообщает Ura.Ru, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.

По имеющимся данным, пострадавшая находилась на третьем этаже учебного заведения.

«Сейчас в причинах и обстоятельствах ее падения должны разобраться специалисты», — отметил инсайдер.

О самочувствии школьницы и причинах инцидента данных не поступало.

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе отказалась комментировать произошедшее по телефону. В городском управлении МВД от комментариев по теме также воздержались. В пресс-службе челябинского СК пообещали уточнить информацию.

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