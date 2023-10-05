В центре Москвы мужчина напал с ножом на посетителя кафе

В центре Москвы конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около одного из кафе на Никольской улице. На видео, опубликованном прокуратурой, двое мужчин выходят из кафе в центре столицы. Один из них преследует другого, в какой-то момент второй мужчина оборачивается и сильным бьет ножом своего оппонента. В результате пострадавший получил травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Фигуранту дела предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия», мужчину заключили под стражу.

Ранее в Москве задержали мальчика, угрожавшего учителям ножом.