Петербуржец лишился яхты из-за задолженности по алиментам в 380 тыс. рублей

В Петербурге приставы арестовали яхту мужчины, который задолжал 380 тыс. рублей по алиментам на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Мужчина не выплачивал алименты на содержание ребенка более 19 месяцев. В связи с этим в форт «Константин», где находилась принадлежащая 53-летнему петербуржцу яхта, прибыли приставы, которые составили акт описи и ареста парусно-моторного судна.

«Владелец судна поспешил приехать на место совершения исполнительных действий и был крайне огорчен, узнав про арест», — сообщили в службе.

Мужчина не смог объяснить причину, по которой длительное время не оказывал своему сыну финансовой помощи. После оценки яхта будет продана в счет погашения задолженности петербуржца.

Ранее пожилой россиянин попытался взыскать алименты с покойной матери.