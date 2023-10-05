Суд вынес приговор двум жителям Воронежской области по делу о попытке теракта

Двое жителей Воронежской области приговорены к 8 и 9 годам лишения свободы за попытку организовать теракт на трансформаторной подстанции, а также поджечь автомобиль с символикой спецоперации в виде буквы Z. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

В заявлении указано, что речь идет о двух жителях Бобровского района в возрасте 19 и 23 лет. По данным следствия, в ночь на 24 сентября 2022 года граждане пытались поджечь одну из местных трансформаторных подстанций ради дестабилизации ситуации в регионе.

При этом исполнить задуманное молодым людям помешали сотрудники областных управлений ФСБ и МВД РФ. Как уточняется в сообщении, при себе задержанные имели сменную одежду и четыре бутылки с зажигательной смесью.

Согласно информации пресс-службы, в мае прошлого года жители Воронежской области также пытались совершить противоправное действие. В ходе расследования выяснилось, что мужчины хотели поджечь транспортное средство в селе Хреновое. Причиной послужила буква Z на автомобиле. На основании всех этих фактов в отношении граждан было возбуждено уголовное дело.

«Приговором суда 19-летний местный житель осужден на 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, его подельник — на 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывание части наказания в виде лишения свободы осужденным назначено в тюрьме на срок 2 года. Отбывание оставшихся частей наказаний в исправительной колонии строгого режима», — указано в заявлении.

Ранее суд вынес приговор жителю города Урюпинск в Волгоградской области за поджег военного комиссариата.