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Российских учителей призвали сделать открытыми свои соцсети

Преподаватель Абрамов: учителя в соцсетях должны оставаться открытыми

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Алексей Куденко/ РИА Новости

Учителя должны быть открытыми к ученикам в социальных сетях, считает учитель истории московской школы имени Достоевского Георгий Абрамов. Выступая на эту тему в пресс-центре НСН он призвал коллег публиковать сценарии своих уроков, методику преподавания или сообщения о поездках.

«Я, например, в своих соцсетях рассказываю, в какие музеи мы ходим с учениками. В Музей Победы, например, мы съездили с моим классом недавно. Современный учитель должен быть интересен детям», – отметил молодой педагог.

Он добавил, что стремится быть на одном уровне с детьми – к примеру, слушать такую же музыку, а на уроках объяснять что-то учащимся с помощью «понятных сравнений».

Напомним, в Госдуме предложили вдвое увеличить оклад учителей за счет введения новой системы начисления надбавок к зарплатам.

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