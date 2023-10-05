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В Крыму нашли тело украинского диверсанта

Аксенов: в Крыму обнаружили тело десантника из ДРГ ВСУ в 5 км от места высадки

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что в 5 км от места попытки высадки на полуостров нашли тело десантника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Еще обнаружен один двухсотый украинец в экипировке, в комбинезоне в 5 км от места высадки», — сказал он.

Аксенов уточнил, что тело обнаружили несколько часов назад. При этом глава Крыма уверен, что будут найдены еще тела украинских солдат.

До этого сообщалось, что в подконтрольной киевским властям части Запорожской области украинской полицией было найдено тело гражданина Великобритании, который, вероятно, воевал за Вооруженные силы Украины (ВСУ).

15 сентября сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел встречу с американскими и британскими военными. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что на встрече отдельное внимание было уделено необходимости усилить противовоздушную оборону Украины и обсуждению обстановки в акватории Черного моря.

Ранее во Франции предрекли конфликт Украины с Западом.

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