Путин посмертно наградил погибшего херсонского чиновника

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении начальника Костогрызовского территориального управления администрации Алешкинского муниципального округа Юрия Патлатого, который погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины, орденом Мужества. Документ появился на официальном портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Патлатого Юрия Васильевича, Херсонская область (посмертно)», говорится в тексте указа.

Патлатый погиб при обстреле мирного населения со стороны ВСУ 1 июня 2023 года.

«Горько осознавать, что от нас ушел коллега с неисчерпанным потенциалом, будучи еще полным сил, планов и замыслов», — выразил тогда соболезнования коллектив Алешкинской администрации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Украина повторно обстреляла населенные пункты в Шебекинском городском округе.

До этого стало известно, что пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск.