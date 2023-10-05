Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин посмертно наградил погибшего херсонского чиновника

Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего херсонского чиновника

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении начальника Костогрызовского территориального управления администрации Алешкинского муниципального округа Юрия Патлатого, который погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины, орденом Мужества. Документ появился на официальном портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Патлатого Юрия Васильевича, Херсонская область (посмертно)», говорится в тексте указа.

Патлатый погиб при обстреле мирного населения со стороны ВСУ 1 июня 2023 года.

«Горько осознавать, что от нас ушел коллега с неисчерпанным потенциалом, будучи еще полным сил, планов и замыслов», — выразил тогда соболезнования коллектив Алешкинской администрации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Украина повторно обстреляла населенные пункты в Шебекинском городском округе.

До этого стало известно, что пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий