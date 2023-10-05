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Четверо детей пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Администрация Горловки сообщила о четырех раненых детях при обстреле ВСУ

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Четверо детей получили ранения в результате обстрела города Горловка, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), со стороны украинских военных. Об этом сообщили в местной администрации, передает ТАСС.

Согласно полученной информации, всего во время атаки пострадали девять человек. При этом изначально мэр населенного пункта Иван Приходько заявил всего о пяти жителях, получивших травмы. Однако впоследствии количество раненых увеличилось.

«Из девяти раненых — четверо детей», — уточнили в городской администрации.

Утром 5 октября глава Горловки сообщил, что населенный пункт подвергся обстрелу со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указанный город является одним из самых крупных в регионе — здесь проживают более 250 тыс. человек.

В тот же день украинские солдаты обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По данным Telegram-канала SHOT, военнослужащие нанесли удар при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате было повреждено здание, в котором располагается местная пекарня.

Позже бойцы ВСУ повторно атаковали Шебекинский городской округ. Под обстрел попали сразу несколько населенных пунктов, где оказались повреждены несколько жилых домов и автомобилей.

Ранее в курском городе Рыльск отменили занятия в школах из-за атак украинских военных.

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