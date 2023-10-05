Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила о потенциальной опасности популярного у адептов ЗОЖ продукта

Педиатр Бурдакова: протеиновые батончики могут вызвать проблемы с сердцем

close
100%
unsplash.com

Врач-педиатр Виолетта Бурдакова рассказала, что злоупотребление протеиновыми батончиками может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе патологии сердца и сосудов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По ее словам, протеиновые батончики в рационе человека должны быть в качестве дополнения к основному питанию, заменять ими любой из приемов пищи крайне нежелательно. 

Буракова подчеркнула, что батончики не могут обеспечить организм человека всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами в достаточном количестве.

Педиатр утверждает, что в течение дня можно съесть только два протеиновых батончика, чтобы не нанести вред здоровью. Она предложила ограничиться только одним.

До этого нутрициолог Кристина Виноградова заявила, что большинство энергетических батончиков, продающиеся на рынке, содержат вредные ингредиенты и перенасыщены углеводами.

Кроме того, энергетические батончики содержат большое количество углеводов. Чрезмерное их употребление может привести к инсулинорезистентности и прочим нарушениям углеводного обмена.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий