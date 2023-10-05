Врач предупредила о потенциальной опасности популярного у адептов ЗОЖ продукта

Врач-педиатр Виолетта Бурдакова рассказала, что злоупотребление протеиновыми батончиками может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе патологии сердца и сосудов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По ее словам, протеиновые батончики в рационе человека должны быть в качестве дополнения к основному питанию, заменять ими любой из приемов пищи крайне нежелательно.

Буракова подчеркнула, что батончики не могут обеспечить организм человека всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами в достаточном количестве.

Педиатр утверждает, что в течение дня можно съесть только два протеиновых батончика, чтобы не нанести вред здоровью. Она предложила ограничиться только одним.

До этого нутрициолог Кристина Виноградова заявила, что большинство энергетических батончиков, продающиеся на рынке, содержат вредные ингредиенты и перенасыщены углеводами.

Кроме того, энергетические батончики содержат большое количество углеводов. Чрезмерное их употребление может привести к инсулинорезистентности и прочим нарушениям углеводного обмена.

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