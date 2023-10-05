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Мошенники выманили у 10-летнего мальчика 130 тыс. рублей на «лечение матери»

Shot: в Москве мошенники запугали и выманили у ребенка 130 тысяч рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Московский школьник перевел мошенникам деньги родителей, аферисты убедили мальчика, что его матери требуются деньги на лечение. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

О произошедшем в полицию сообщила мать 10-летнего школьника, она вернулась с работы и застала сына в слезах. Он рассказал, что пока родителей не было дома, ему позвонила женщина, ее голос был очень похож на голос матери, она сообщила, что попала в аварию и срочно нужны деньги на лечение.

Ребенок начал искать дома наличные и собрал 130 тысяч рублей, во второй раз ему позвонил мужчина, представившийся полицейским, он сказал, что все найденные деньги необходимо положить в школьный рюкзак и передать его у подъезда курьеру.

Испуганный ребенок выполнил все требования аферистов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленников ищут.

Ранее в Ленобласти женщина перевела аферистам 13 миллионов рублей.

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