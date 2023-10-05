Мошенники выманили у 10-летнего мальчика 130 тыс. рублей на «лечение матери»

Московский школьник перевел мошенникам деньги родителей, аферисты убедили мальчика, что его матери требуются деньги на лечение. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

О произошедшем в полицию сообщила мать 10-летнего школьника, она вернулась с работы и застала сына в слезах. Он рассказал, что пока родителей не было дома, ему позвонила женщина, ее голос был очень похож на голос матери, она сообщила, что попала в аварию и срочно нужны деньги на лечение.

Ребенок начал искать дома наличные и собрал 130 тысяч рублей, во второй раз ему позвонил мужчина, представившийся полицейским, он сказал, что все найденные деньги необходимо положить в школьный рюкзак и передать его у подъезда курьеру.

Испуганный ребенок выполнил все требования аферистов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленников ищут.

Ранее в Ленобласти женщина перевела аферистам 13 миллионов рублей.