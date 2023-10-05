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В Сибири школьник заплатил сверстнику, чтобы тот сообщил о «минировании» его школы

Подросток 3 раза сообщал о «минировании» своей школы, потому что не хотел учиться

Школу в Красноярске «минировали» на протяжении трех дней, причастным к звонкам в полицию оказался один из ее учащихся. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Оперативно-следственная группа приезжала в учебное заведение после каждого подозрительного звонка, но все проверки показали, что сообщения о минировании были ложными. После этого следователи возбудили дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Вскоре оказалось, что за поступившие звонки был ответственен подросток 2008 года рождения. По версии следствия, он опубликовал в публичном чате одного из мессенджеров объявление о поиске исполнителя своего преступного замысла. За тысячу рублей тот должен был несколько раз позвонить в экстренные службы. На сообщение откликнулся один из школьников и выполнил условия сделки.

Впоследствии несовершеннолетний заказчик признался, что придумал этот план, желая сорвать уроки, потому что не хотел на них ходить. По делу проводятся необходимые следственные действия.

Ранее молодой человек отомстил 14-летней подруге, сообщив от ее имени о минировании мэрии города.

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