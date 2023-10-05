Психолог рассказал, как справиться со стрессом на работе

Выбор занятия по душе и умение заявить о своих желаниях и претензиях могут помочь преодолеть стресс на работе, считает психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский. Во многом факторы стресса на рабочем месте зависят от самореализации, отметил он в беседе с НСН.

Самореализация позволяет человеку чувствовать, что он занимается по-настоящему своим делом. В этом случае человек будет просыпаться утром с удовольствием и остальные факторы стресса переносить спокойно, считает Колмановский.

Если же что-то на работе не устраивает, человек должен уметь постоять за себя и иметь смелость поговорить с начальником, добавил психолог.

«Важно уметь за себя постоять в позитивном смысле – просто разговаривая по существу. Очень важно прислушиваться к себе, пытаться анализировать, почему мы боимся разговора с начальником, например. Может, вас в детстве родители ругали, и вы теперь боитесь заявить о себе», – пояснил он.

Людям, которые пока не нашли свое любимое дело, Колмановский порекомендовал продолжать поиски и двигаться вперед.

Шведские ученые ранее обнаружили связь хронического стресса с болезнью Альцгеймера. Согласно результатам исследования, у пациентов с хроническим стрессом или депрессией двое больше шансов на развитие деменции, а у страдающих и тем и другим риск повышается в четыре раза по сравнению с людьми без указанных расстройств.

Одним из наиболее эффективных способов борьбы со стрессом на рабочем месте психологи назвали практику осознанности – фокусировку внимания на задачах настоящего момента.