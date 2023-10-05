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Аэропорт в Шерегеше начнет строиться до 2025 года

Путин поручил начать строить аэропорт Шерегеша в Кузбассе не позднее 2025 года

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Аэропорт в Шерегеше должны начать строить не позднее 2025 года. Те же сроки выставлены для второго этапа реконструкции аэропорта Кемерово. Такое поручение дал президент России Владимир Путин после совещания с членами российского правительства. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса принять решения, предусматривающие начало реализации не позднее 2025 года второго этапа реконструкции международного аэропорта Кемерово им. А. А. Леонова, а также мероприятий по строительству аэродромных сооружений аэропорта Шерегеш», — сказано в перечне.

Участок под строительство воздушной гавани в Шерегеше определили весной 2022 года. Сейчас проект проходит государственную экспертизу, заключение по которой должны выдать в 2024 году.

Власти Кемеровской области оценивают общую стоимость строительства аэропорта со всей необходимой инфраструктурой в 35 млрд рублей. Из них около 15 млрд должно пойти на строительство дорог, газопровода, объектов энергообеспечения, 5 млрд инвестирует в строительство терминала «Новапорт».

На данный момент туристам приходится прилетать в аэропорт Новокузнецка в 180 км от горнолыжного курорта, а затем ехать до комплекса на электричке или автобусе. Новый аэропорт повысит туристическую привлекательность Шерегеша и разгрузит воздушную гавань Новокузнецка.

Шерегеш вошел в список популярных у россиян зимних курортов. При этом на первой строчке оказались Минеральные Воды.

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