Появились подробности о попытке диверсии в аэропорту Сыктывкара

Троих 16-летних подростков задержали за попытку диверсии у аэропорта Сыктывкара. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что неизвестный пытался совершить диверсию в международном аэропорту Сыктывкара.

Согласно информации следствия, трое подростков заранее сговорились с другими неустановленными лицами, после чего попытались поджечь и повредить здание трансформаторной подстанции рядом с аэропортом Сыктывкара. Осуществить задуманное они не смогли.

Злоумышленников удалось задержать благодаря совместной работе сотрудников региональных МВД и УФСБ. В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.205 УК РФ (покушение на террористический акт).

Подозреваемых заключат под стражу. Им может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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